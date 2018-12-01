「睡」得不好 網公網婆閃婚只撐1個月

2018-12-01 23:31

〔記者王捷／台南報導〕網路上互稱公、婆很容易，但實際的婚姻生活恐怕沒這麼簡單，一對網路夫妻在現實世界閃婚，但只因為睡覺習慣不同，撐了一個月，女方就鬧離婚，法官也認為雖然兩人沒有大錯，但以民法1052條第二項有重大事由難以維持婚姻，判兩方離婚。

小明（化名）、小美（化名）兩人在網路聊天室上認識，之後在虛擬世界中互稱老公、老婆，小明幾次求婚後，讓小美很心動，從北部搬到台南與小明同居，兩人也在現實世界修成正果閃婚，小明還向父親借了15萬元替小美還學貸，原本以為夫妻互相扶持，會有美滿的婚姻，沒想到一開始兩人就為了睡覺的問題起了口角。

夫妻兩人一個晚睡、一個早起，小美對鄰居還有家人口氣不好，讓小明感到壓力，接著生活習慣上的小摩擦，都成為大爭吵，結婚一個月，小美就負氣離開，只有偶而到小明家看看又離開，兩年來的三節，小美都沒有回小明家團圓，讓小明決定要離婚。

到了法庭上，小美抱怨說，是因為小明先外遇，她才會想離開；小明則說，是小美態度不好，連借錢給小美還學貸的父親生病，都沒有看到小美來探視，事後小美還因此對小明及不知明的外遇對象，提告妨害家庭。

不過，法官認為，小明父親借錢與離婚案件無關，而小美說的外遇也沒有證據，依據民法1052第一項規定，有10條理由就可以向法院訴請離婚，比如生死不明、不堪同居虐待、與其他人發生性行為等，小明與小美雖然夫妻兩人都沒有錯，但是同條第二項規定，有10條重要事項以外又難以維持婚姻的理由也可以請求離婚，因此判准2人離婚。

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