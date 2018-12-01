劣！攝影師亂吮女大生E奶 還告發她非法打工

許姓攝影師性侵中國女大生，被逮還向檢察官告發她非法打工。（情境照）

2018-12-01 12:25

〔記者吳政峰／台北報導〕許姓攝影師前年透過交友軟體結識來台讀大學的中國女小茹（化名），利誘她到賓館拍照，大膽舔胸指侵，被依妨害性自主等罪移送，沒想到接受偵訊時，他竟向檢察官告發小茹非法打工，毫無悔意，最高法院日前維持判刑4年見解，全案確定。

許男自稱攝影師，透過交友軟體發送「美女妳好，請問能找妳外拍嗎？會支付妳薪酬的」等訊，缺錢又想買LV包包的小茹看了心動，便回覆「58kg，165，上圍95」、「E」、「臉大也OK嗎」，許見有人上鉤，趕緊自誇「相信我的技術」、「絕對讓你滿意」，雙方談妥以時裝照3000元價碼，相約桃園火車站附近見面。

小茹先表明自己為中國籍，希望許保密，獲得首肯才和他到賓館開拍，一進房，許男拿了3件超透明的低胸超短洋裝給她穿，拍了幾張即假藉按摩之名，行上下其手之實，剝掉她的隱形內衣強行吮胸、脫下無痕內褲指侵，還說「我可以追妳嗎？」

嚇到身體都弓起來的小茹嚴詞拒絕，許男見這招無效，便改口要她拍攝比基尼照，可獲得6000元，小茹以為脫離險境，酬資又加倍，點頭答應，但許男沒拿出比基尼，反要求她穿著內衣和內褲拍照。

小茹首次接外拍，以為這是常態，只好照指令擺姿勢，未料，許男竟把她的隱形內衣撕掉，「喀擦」拍了數張露點照，小茹趕緊轉身遮掩，著裝後堅持走人。

許男認為拍照應是一天，但小茹只待了半天，又非全比基尼照，因而只願意給半價1500元，小茹吃了悶虧，又不敢聲張，本想摸鼻子走人，但許男突要求她再回賓館，否則要揭發非法打工一事，氣得她直接把錢扔在地上，搭計程車返校。

「下面也有露點、妳想看嗎」、「我們有良好關係，當然自然會保密」，許男傳了數通簡訊威脅，小茹拒再吞忍，衝到警局報案，並保留乳頭上的唾液，赴醫院驗傷。

許男強調兩人是性交易，辯稱若是性侵，為何小茹不向賓館人員求助；他還向檢察官告發小茹在台身分是學生，卻非法打工，要求查明處置，但他沒想到，這個動作反成性侵證據。

法官認為，許男的告發，證實小茹真的憂心打工被發現，所以不斷隱忍，直到友人鼓勵，才敢出面報案；法官又發現，許男有類似前科，仍一直犯案，原審判刑4年無誤；至於強制、偷拍、恐嚇等罪，應執行刑1年，得易科罰金36萬元。

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