裸照威脅追臉書正妹 男「一人分飾兩角」聲音被識破

2018-11-29 20:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕25歲郭姓男子愛慕臉書一名正妹，先自正妹前男友帳號取得正妹裸照，接著持裸照向正妹勒索20萬元，再假扮另一身分，佯稱在律師事務所上班，可提供法律訴訟知識協助，想藉此搏得正妹芳心，未料正妹前後致電兩人，發現都是郭男，憤而提告，新北地檢署今依恐嚇罪起訴郭男。

起訴指出，今年1月，郭男透過網路搜尋到正妹前男友，並從其帳號內取得正妹裸照，接著另開臉書帳號，傳送裸照、學歷、住址及父母姓名訊息給正妹，開價20萬元要對方買照片，否則就將照片上傳，並留言「所以妳決定好出價了？太低我們就直接鬼島上見吧！」等語，正妹心生恐懼，透過臉書電話求助郭男假扮佯稱在律師事務所上班的另一分身，郭男要正妹「不要匯錢，我會幫你處理」，正妹掛完電話隨即又與恐嚇者聯絡，結果郭男一接起電話，聲音就被正妹認出，驚呼：「怎麼是你！」才得知郭男一人分飾兩角。

郭男到案後坦承因想追正妹才會出此計策，辯稱沒有恐嚇取財之意，檢方認為，郭男雖被指控涉嫌恐嚇取財，但其提供的銀行帳號並無金融機構名稱或代號，對方根本無法完成匯款，因此僅依恐嚇罪起訴；涉嫌散佈猥褻物罪部分，因郭男並未散佈裸照，獲不起訴。

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