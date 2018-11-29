興大女學生遭痴漢跟蹤 教授撞見英勇奪刀制伏

中興大學校園傳出有痴漢跟蹤女學生多時，今日更直接持刀進入校園，所幸被教授撞見及時攔阻，避免意外發生。（記者張瑞禎翻攝）

2018-11-29 19:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學校園傳出有痴漢跟蹤女學生多時，今日更直接持刀進入校園，第一時間發現犯嫌並空手奪白刃、壓制嫌犯的興大教師指出，據了解，該男子已跟蹤系上女學生近三週時間，學生曾拍下該男照片跟系上報備，系上師生均有看過照片，多已有警覺，今日正巧撞見該男頭戴安全帽從系館廁所步出，因過於怪異且是陌生人，當下詢問，不料男子亮刀嗆聲又拔腿就跑，他一路狂追，在施工廠商及路過學生幫助下成功攔阻、制伏男子；教師表示，當下沒有想到危險，只覺得是老師做的事，能順利化險為夷，大家都鬆了一口氣。

興大校方指出，女學生上週已通報教官室表示遭校外男子跟蹤，並赴派出所備案；對於事件，校方會再多呼籲學生提高警覺，在校內外若遇可疑人士，請立即通報駐警隊、教官室或師長，並且盡量結伴而行，降低意外發生。

該名不願曝光的見義勇為教師指出，當時看到陌生男子頭戴安全帽自系上廁所步出時，因太怪異，加上系上女學生早就曾通報遭校外男子跟蹤，當下就警覺起疑趨前詢問，沒想到該男子竟會亮出刀子，還對他出言恫嚇「不要惹我」，他也不客氣回嗆，男子竟隨即拔腿就跑，他當下沒想太多，追了出去，在眾人幫助下，順利空手奪刀，也制伏男子，等校警及警方趕到把男子送辦。

事後不少師生得知他獨力追人還空手奪白刃，均驚呼驚險紛紛關切，該名教師面對眾人關心，開玩笑回應「人不要妄自菲薄，雖然人胖，但要相信自己的意志力」。

該教師說，保護學生安全是教師該做的事，「事發當時他沒想太多」，能順利化險為夷是最好的結果。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/