大巨蛋建築師做「這些事」遭停業 提告抗罰被駁回

2018-11-29 20:04

〔記者溫于德／台北報導〕建築師徐少游原是台北大巨蛋設計監造人，但被台北新都發局建管處認定有19次簽證不實紀錄，且未善盡責任監督承造人按圖施工，遭移送建築師懲戒委員會後決議停業兩年。徐男不服，打行政訴訟抗罰；案經台北高等行政法院審理，認定原懲處合理，今天判決駁回，全案仍可上訴。

案件緣起於，台北市都發局建管處認為，大巨蛋因施工導致鄰近古蹟毀損、捷運隧道產生裂縫等問題，為避免繼續影響周邊公共安全，於2015年5月中進行現場勘驗，發現工程確實有79處主要構造未按原本核定圖說施工，不符勘驗比例約有7成，隔月20日發函勒令停工。

而兩名設計監造人徐少游、羅興華也被認定未善盡責任監督承造人按圖施工，遭依違反建築法規定，移送台北市建築師懲戒委員會，同年12月24日，徐、羅兩人均被決議停業兩年懲戒處分；但徐男不服，打行政訴訟抗罰。

合議庭調查後說，大巨蛋自2013年2月初至隔年5月初，共辦理27次工程勘驗，但徐少游在這段時間有19次不在國內，委託他人代為踐行監造人勘驗業務，並使用其簽名章與篆刻姓名章直接在文件上簽證，確實涉及簽證不實，加上未善盡責任監督承造人按圖施工，因此認定原懲戒處分裁量適當合法，駁回請求。

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