拗不過央求視訊裸聊 妙齡女慘被男網友「逼上床」

2018-11-29 16:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕36歲汪姓男子透過手機交友軟體認識一名20多歲女子，央求女子傳裸照給他看並保證不會外流，未料女子傳了3張上空照給汪男，又在視訊電話中裸露胸部，被汪男威脅若不在視訊表演愛撫或與他嘿咻就將照片上傳，女子拒絕後照片果然在LINE群組瘋傳，新北地院今依妨害秘密、恐嚇、散布猥褻物罪判汪男徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，被害女子透過交友APP認識汪男，聊天時拗不過汪男哀求「想看妳身體的照片」，又見對方承諾照片不會存檔，去年10月傳了3張上半身裸照給汪男，兩天後又應汪男要求與他裸聊。

未料汪男之後四度要求女子透過視訊愛撫讓他看，或是與他嘿咻，否則就要散布她的裸照，被害女子未答應，汪男去年11月就把照片PO到有339名成員的「LIEN」群組，女子得知後報警處理，假借約汪男約到汽車旅館碰面，埋伏員警見他現身後立即逮捕。

汪男到案後坦承犯行，法官認為汪男行為有害社會善良風俗，手段惡質，對被害女子身心造成重大傷害，但審酌他犯後態度良好，因此判處徒刑5月，得易科罰金。

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