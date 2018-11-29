獨家》盜獵不曾停止！ 南安年初黑熊中槍、鋼珠子彈照片流出

今年初玉山國家公園東部園區外圍的花蓮南安，傳出有黑熊遭土製獵槍射殺，解剖及X光照片顯示是在胸椎上方，鋼珠子彈卡住的位置有「台大獸醫病理」字樣的比例尺。（葉國政提供）

2018-11-29 14:21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕南安小黑熊要不要放回原處，可能還要再評估！今年約3、4月間，南安傳出有一頭成年母黑熊死亡，解剖發現胸部有中鋼珠彈，死亡黑熊的X光照片、鋼珠子彈今天被網友曝光！

貼圖的網友葉國政是獸醫系畢業，他說，這起黑熊盜獵事件時間點約在年初，地點是在南安，為林務局林班地非國家公園轄區，但已經是國家公園的邊緣，當時林務局也有行文玉山國家公園告知此事，葉說：「事件都有所本，不怕被告。」

葉透過多方管道輾轉取得這幾張台灣大學獸醫系病理解剖室的X光照片。照片顯示，胸椎上方卡了一顆鋼珠，經過解剖取出並丈量，發現是一顆直徑達11釐米的鋼珠，這「比目前國軍現役的六五步槍殺傷力更大，足以殺死黑熊」，鋼珠子彈旁標尺也有「台大獸醫病理」字樣。

他懷疑，這只是盜獵的冰山一角，更擔心小黑熊的媽媽是不是也遭到盜獵，如果盜獵問題沒有解決，小黑熊「放生也等於放死」，他希望能看到林務局和國家公園有更積極、有效的作為防堵盜獵，而不是消極隱藏。

葉國政說，小黑熊落單事件前，就已經聽說年初有黑熊遭打死。至小熊7月頻頻在南安瀑布附近出現時，他7月21日到場關切，有一位每天來南安拍攝的攝影師告知「小黑熊每天都過馬路，從瀑布往下走到溪谷，再走回瀑布」，感覺牠完全不怕人。

今年7月間花蓮南安有小黑熊落單，經評估後被轉送到特生中心低海拔試驗站暫時照養，目前也啟動野放計畫。不過，7月間外界已經瘋傳南安年初有成年黑熊被獵殺，林務局當時曾低調證實此事。

林務局7月透露表示，年初被槍殺的黑熊，屍體已經爛到骨頭，毛皮皮膚腐壞，已經無法判別公母，並特別強調此一事件「與小黑熊妹妹搭不上」，依照時間點推算，也不太可能是小熊的媽媽。

林務局透露，當時最初的想法仍希望讓小黑熊的媽媽能盡快帶走小熊，因此才長時間封閉管制台30線往南安路段，至7月底才解除，道路管制及小熊野外監測需耗費大量人力及成本，也影響居民出入，如果母熊真被槍殺，也就不需要大張旗鼓管制，至於人為圈養則是最後才考慮的手段，因為熊一旦被圈養，習慣有人提供食物後，易因此喪失求生能力。

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