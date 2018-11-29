離譜！「請吃霸王餐」回報恩情 他害慘10多年好兄弟

徐姓男子自稱是為了要答謝朋友照顧，所以不惜犯法，也要請老友吃高檔鐵板燒。（記者王捷翻攝）

2018-11-29 00:17

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子與徐姓男子是同學，由於徐男國中時疑常被霸凌，只有黃男願意挺他，10多年來當他是兄弟，2個月前徐男自稱要答謝黃男照顧，要請黃吃高檔鐵板燒，豈料兩人吃完2客3000多元的高檔海陸套餐，黃卻接到警方通知他是詐欺共犯，原來徐男的「請客」是帶他吃霸王餐，讓黃男傻眼，徐男則供稱為了兄弟，不惜犯法也要請客，訊後警方將兩人依詐欺罪嫌函送。

28歲的徐男有竊盜前科，在國中求學時，疑似常常被欺負，只有黃男願意幫助他，讓兩人結下友誼，出社會後由於兩人都在餐飲業，因此仍在聯絡，黃男也知道徐男不好過，只有手邊有什麼好吃的東西，都會算徐男一份，讓徐男點滴在心頭。

2個月前，徐男自稱手頭終於比較寬裕，要請黃男吃高檔的鐵板燒，答謝他這麼多年的照顧，讓黃男很感動，到了吃飯時間，徐男大方替兩人點了2客3000多元的海陸鐵板燒，兩人吃的很愉快，直到準備上甜點時，服務生帶領兩人到另一個用餐區，徐男則向服務生表達要先到外面抽根菸，再回來吃甜點。

黃男先出了店門，後腳徐男也出現，兩人到了店外，但徐男自稱香菸放在機車內，因此兩人又走到徐的機車旁邊抽菸邊聊天，後來當黃男返回想要吃甜點時，徐男則稱已經結過帳，該店的甜點不好吃，於是兩人便一起離開。

但事實上徐男根本沒付錢，連定位用的聯絡電話也是假的，讓店家決定對兩人提告。過了一個月，黃男也接到警方的通知，要到警分局製作筆錄，這時黃男才知道，吃了霸王餐被視為詐欺共犯，黃男喊冤稱受徐男邀約，他根本不曉得徐男沒付錢，而徐男到案後，向警方供稱，自己手頭不是很寬裕，為了請黃男願扛下罪責，稱與黃男無關，訊後警方將全案依詐欺罪嫌函送法辦。

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