帶著妻子骨灰壯遊台灣 迷路向警求救翻譯APP解圍

2018-11-28 15:31

〔記者陳薏云／新北報導〕日前一名男子將摩托車引擎熄火停在新北市政府警察局新店警分局石碇分駐所門口，值班員警詢問後發現，男子是來自於日本宮城縣仙台市的67歲山田先生，在使用中英文溝通無效之下，員警突然想起手機裡有安裝即時對話翻譯APP，溝通後才了解，山田先生帶著已逝妻子的骨灰壯遊台灣，卻不慎迷路才前來求助。

警方邀請山田先生留下來與所內同事一起用晚餐，並聽著山田先生的故事，山田先生表示，自己是仙台市某資源回收業的社長，因太太過世已久，聽聞台灣風景甚美，因此決定帶著太太的骨灰一起來台灣，正準備騎機車前往宜蘭的途中，因路況不熟迷失在石碇山區，天色昏暗又語言不通，騎著騎著剛好看到分駐所，就上前請警察幫忙。

警方與山田先生一起用晚餐，並建議山田先生隔日一早再出發前往宜蘭；用完晚餐後所長陳亮溦一邊泡著臺灣的烏龍茶、一邊與山田先生聊天，介紹臺灣美景之餘，也替山田先生覓得晚上要住宿的旅館，並為其備妥往宜蘭的地圖及紙條，儘管山田先生似乎捨不得離開，但為了不擔誤同仁執勤，仍帶著滿滿的謝意與感激，揮手向同仁道別。

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