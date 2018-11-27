統領商圈槍擊案 卡在頭骨「子彈」取出發現非槍傷

卡在傅男頭骨、斷掉的彈簧刀片，一度被誤認為子彈頭。（記者姚岳宏攝）

2018-11-27 22:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大安區忠孝東路四段181巷口，今晨發生槍擊案，27歲傅姓男子遭人分持刀、槍攻擊，造成頭部中有2處開放性傷口，由於行凶的彈簧刀刃斷裂，斷片卡在頭骨，一度以為是槍傷，直到晚間醫院開刀取出，才知僅是刀傷，警方傍晚已逮捕3名涉嫌行兇的蔡姓、謝姓及李姓男子，帶回警局偵詢，詢後依殺人未遂及槍砲罪嫌送辦。

為何警方一開始以為是槍傷？原來是傅男在警消到場時仍有意識，不斷低喃「我被開槍了，趕快救我」，警方根據醫院X光片，發現傅男頭部真有一個疑似彈頭的三角尖銳物，卡在後腦勺頭骨，未貫穿入顱內，院方還說「這相當幸運」，直到晚間取出才知真相。

警方調查，清晨6時許，傅男與友人喝完酒走出統領大樓，友人離去後，傅男獨自坐在人行道醒酒，沒多久蔡男等3嫌走出大樓，傅男竟對他們嗆聲「看三小」，雙方開始互嗆，隨即大打出手，其中蔡男本來以隨身彈簧刀朝傅男頭、手多處砍殺，傅男不甘示弱也拿出甩棍反擊，此時蔡男回去機車取槍，疑似對空開槍，等到傅男驚嚇倒地後才離開。

涉嫌持槍、刀行凶的24歲蔡姓男子是竹聯幫捍衛隊成員，他跟警方表示，當時遇到酒醉的傅男，對他嗆聲還拿出甩棍，他才被迫自保，至於作案槍枝則已經丟掉了，警方還在他景美住處附近搜尋。

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