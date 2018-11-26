騎機車壓到異物... 6旬老伯噴進軟爛紅豆田

劉姓男子摔落農田。（記者陳彥廷翻攝）

2018-11-26 23:44

［記者陳彥廷／屏東報導］61歲的劉姓男子騎車去郊外釣魚，回家途中卻疑似壓到異物，竟然連車帶人「噴」進旁邊的紅豆田，由於最近正逢紅豆種植季節引水入田，土質軟爛，所幸消防員5分鐘之內就把劉男救出，才沒有造成更大傷害。

屏東縣政府消防局第三大隊新園分隊，昨天獲報指新園鄉仙吉路東立飼料公司對面，有民眾騎機車摔落農田，分隊獲報後由小隊長吳炳耀率隊員周汶宏、趙杰信及廖柏勛等人分別駕駛救護車與消防車各1輛前往救援。

消防員說，到場後，發現是來自長治鄉的劉姓男子仰躺在與道路約有1公尺落差的路邊紅豆田內，不斷哀號呻吟，而他騎乘的機車也連人帶車倒臥其中，先安撫其緊張情緒，評估後生命徵象穩定意識清楚，神經學檢查也是正常，並未有明顯外傷，但不斷自述胸口悶痛。

消防員趕緊給予頸圈及長背板固定；然由於紅豆田內近日可能有引水灌溉，土壤非常濕潤泥濘，救援過程中著力點不佳難以施力，眾人費盡一番功夫後，克服萬難，在5分鐘後將老伯從農田中救出，送往東港安泰醫院救治，新園分隊後續追蹤，今天劉男仍住院觀察中。

劉男向消防員說，自己騎乘的機車老舊，避震器性能已不佳，從長治騎車到東港溪流域釣魚，中午返家途中行至新園鄉仙吉路時，突然意識到輪胎有壓到異物機車頓時失控，就摔落路旁農田中，所幸有經過的路人協助報案及消防人員到場後很快速地就將他救起送醫，才沒造成更大的傷害。

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