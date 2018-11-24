戲院前等女友看電影 「藥仔臉」眼鏡盒藏毒先進警局

2018-11-24 10:45

〔記者許國楨／台中報導〕許多毒蟲因長期吸毒會出現俗稱「藥仔面」的特癥，經驗老到的警察往往一查就中，而在戲院前等女友看電影的張姓毒蟲就因此被盤查，果然在機車置物箱找到藏在眼鏡盒以及口香糖袋內的安毒，電影沒看成，女友沒等到就先進警局。

警方分析，以吸安人口而言，因安毒是興奮性毒品，吸安後會黑眼圈、眼神渙散，晚上睡不著，深夜在路上徘徊，久之會出現台語稱「黑、乾、瘦」的「藥仔面」特徵，但不管吸食什麼毒品，多半有諸如皮膚黝黑、感覺不出肌肉線條，臉上有痘痘、雙頰凹陷等共同特徵，對資深員警而言辨視度相當高。

台中市第二分局立人派出所長張世杰前晚帶班巡經市區一家戲院，一眼就看到坐在違停機車上的25歲張男符合上述特癥盤查時，發現張男有多項毒品前科，張男趕緊表示已經很久沒有使用毒品，只是在此等女友準備一起看電影，還大方的打開機車置物箱讓警方檢查。

此時張男似乎注意到警方眼神飄向藏有毒品的眼鏡盒，竟突然伸手搶走還直向警方說：「不好意思」，擺明裡面就藏有違禁品，果然被查出眼鏡盒內藏有4小包安非他命，經警方搜身後又發現身上的口香糖袋內也藏有一包安毒。

張男因為違規停車引起警方注意，又因心虛搶走毒品，讓他電影沒看成女友也沒等到，就這樣先進警局，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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