彰化伸港紡織工廠火災，祖孫3代7人受傷送醫。（記者劉曉欣翻攝）

2018-11-24 08:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕暗夜惡火！彰化縣伸港鄉今早傳出家庭式紡織工廠大火，造成柯家祖孫三代7人受傷送醫，分別受到嗆傷與燒燙傷不等，媳婦與2名小孩到院時意識不清，媳婦經插管治療，2名小孩在加護病房，意識都已恢復，起火原因調查中。

彰化消防局今天接獲報案，出動19部消防車，以及6部救護車進行搶救，約動用50名人力，因為現場是廠住合一的小型紡織工廠，火勢是在後方加蓋的鐵皮工廠，燃燒面積約100平方公尺。

起火現場有柯家3代7口，其中6人送彰基，1人送彰濱秀傳醫院，分別為柯姓阿公（60）柯姓阿嬤（57）柯兒（34歲）柯媳（34歲），以及3名小孩，分別是10歲、9歲與6歲。

彰基表示，柯姓阿公有燒傷、吸入性灼傷，二度燒燙傷，軀幹和四肢面積約30%，目前插管在燒燙傷中心治療；兒子有嗆傷，也在加護病房，媳婦與2個小孩部分，媳婦在燒燙傷中心插管治療，2名小孩在小兒加護病房，柯姓阿嬤輕微灼傷：由於在加護病房患者雖已恢復意識，還仍沒完全清醒，仍要持續觀察。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/