新北市議員候選人歐金獅涉賄選 約談未到將拘提

2018-11-23 12:35

〔社會中心／新北報導〕明天就是投票日，4年前涉賄選遭判刑9月、褫奪公權一年的無黨籍新北市議員候選人歐金獅，上屆落選，今年捲土重來再度投入選戰，但又被檢舉買票，檢調昨依違反選罷法約談歐金獅與其妻，但夫妻卻行蹤成謎，二度送達通知書都未到案，懷疑夫妻有意規避檢調偵辦，今凌晨緊急對夫妻發出拘票，若拘提不到將發布通緝。

歐金獅昨下午2點召開記者會，並在臉書開直播，否認妻子以每票3千元向7位選民買票，表示自己4年前被陷害買票被判刑，但他尊重司法結果，沒想到這次又被抹黑，要求檢調介入調查，洗清他的冤屈，否認涉嫌賄選，強調是光明正大選情，懸100萬元，要揪出假消息謠言的主謀、傳播者，以正視聽，並高喊「拒絕抹黑，還我乾淨選舉！」口號。

據了解，夫妻昨上午就已搞失聯，直到記者會才現身，檢調下午搜索歐金獅住處撲空，二度通知歐金獅夫妻到案說明，夫妻也未現身，認為有必要立即查證部分疑點，今凌晨緊急開出拘票，若拘提不到將發布通緝。

以下是歐金獅昨臉書聲明全文：

歐金獅聲明啟事：

1、【四年前的事，我只能尊重司法】

四年前被人陷害、抹黑，法院判「準備要買票」，我們都知道，預備行為是法官的主觀性自由心證，我也知道司法是皇后的貞操，我也只能選擇尊重。

2、【這次事件是選舉奧步、是假消息】

將四年前的新聞事件，以移花接木、魚目混珠的方式，在LINE群組、網路 及社交媒體上散播，並以耳語的方式，誆稱檢調已再次約談我與我太太交保候傳，企圖混淆視聽，這是選舉的奧步。

3、【懸賞100萬抓主謀、散佈傳播者】

我在此鄭重聲明，此次光明正大的參選，對於藉由散布「假消息」的奧步，我將維護自身權益及選舉之公正，懸賞新台幣100萬，揪出假消息謠言的主謀、傳播者，以正視聽。

4、【按鈴提告追訴到底】

我將親赴地檢署按鈴提告，對於有散播詆毀我名譽者將蒐集相關證據，追訴到底。

5、【請支持者凝聚共識破除謠言全力支持歐金獅】

我再次誠懇呼籲鄉親，睜眼看清選舉奧步，不要讓四年前的憾事再次發生，鶯歌不能沒有議員，唯一一席，請大家一起凝聚共識，全力唯一支持歐金獅。

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