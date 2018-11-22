選戰倒數！警忙查賄 為一塊菜瓜布跑到破褲

2018-11-22 00:22

〔記者王捷／台南報導〕九合一選戰倒數兩天，有部分候選人選在此刻檢舉對手，A里長在公園發文宣並送菜瓜布，遭到B里長檢舉，警方立即出動大隊人馬，一位警員還因太趕扯破了褲子，結果卻發現是一塊菜瓜布，檢察官認為這算是「競選小物」不夠成賄選，檢方指出從選戰開打，南檢已經有偵查300多件選舉相關案類，21日晚間又在新營、白河查獲現金賄選案。

選戰激烈，為了不讓假消息打擊到選情，刑事局下令要求各縣市警局，要偵查網路上抹黑的假消息，一旦獲報要立刻呈報給警署，並列案管制消息與案情進度，讓在地警方神經相當緊繃。

台南市一位A里長在公園發文宣，但是被對手檢舉在公園賄選，警方獲報後立刻派遣大隊人馬到現場，沒想到只看到文宣內夾了一塊菜瓜布，一位警員為了迅速到場，趕到褲子都被扯破。但這個菜瓜布引來兩位議員候選人關心，原來A、B兩位里長分別是兩位議員的支持者。

後來警方呈報檢方後，檢察官認為，一塊菜瓜布的價格並沒有構成賄選條件，因此沒有偵辦。檢方指出，選戰開打至今已經偵辦331件選舉相關案件，其中涉現金買票有7件，目前羈押9人，21日晚間又有新營區、白河區的里長候選人涉嫌以現金買票，檢警查扣4萬元賄選資金，南檢強調會徹底查察賄選直到選舉結束。

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