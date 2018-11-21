11/21 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩頭獎摃龜

大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2018-11-21 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月21日）開獎的第107000279期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由桃園市龜山區龍華里萬壽路一段340號1樓的「錢飛來彩券行」開出；而第107000093期大福彩與第107000183期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000093期大福彩中獎號碼為「15、19、26、27、30、31、32，特別號：04」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，可得25萬元；參獎共56注中獎，每注可得4000元；肆獎共979注中獎，每注可得400元；普獎共7125注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎2注中獎，可得10萬元。

第107000183期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、07、08、09、11、13、14、15、21」，頭獎摃龜；貳獎共18注中獎，每注可得10萬元；參獎共342注中獎，每注可得500元；肆獎共4223注中獎，每注可得100元。

第107000279期今彩539中獎號碼為「19、24、27、31、39」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共137注中獎，每注可得2萬元；參獎共4938注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8084注中獎，每注可得50元。

第107000279期39樂合彩中獎號碼為「19、24、27、31、39」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共137注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6019注中獎，每注可得1125元。

第107000279期3星彩中獎號碼為「941」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000273期4星彩中獎號碼為「8235」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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