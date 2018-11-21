力挺新北市議員候選人 男稱自掏腰包買票結果…

2018-11-21 17:32

首次上稿 15:48
更新時間 17:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署接獲檢舉，指稱一名陳姓男子幫無黨籍新北市板橋區議員候選人廖裕德賄選，以每票1到2千元不等價格向選民買票，檢調發現陳男以「加菜金」為名買票，昨依違反選罷法向法院聲押禁見，陳男坦承犯行但堅稱與廖男無關，因個人支持廖男所以自掏腰包，法院認為無羈押必要裁定5萬元交保。

檢調調查，11月初，陳男前往因業務接觸認識的選民辦公室，以「加菜金」為名，送4名選民，每人2到3千元不等，請他們支持廖裕德，並發送印有該候選人文宣口罩、環保袋及其個人名片，殊不知現場只有一名選民戶籍在板橋。

新北檢檢察官蔡逸品昨指揮調查局台北市調查處，前往新北市板橋區陳男住處搜索，查扣手機等物，並約詢陳男及其他可疑收取現金的選民共5人到案。

檢方偵訊時，陳男否認賄選，檢方認為有勾串證人及湮滅證據之虞，向法院聲押禁見，陳男到法院後改口認罪，法官因此裁定他以5萬元交保。

  • 陳姓男子涉嫌自掏腰包幫無黨籍新北市板橋區議員候選人廖裕德買票遭聲押，新北法院認為無羈押必要，裁定5萬元交保。（記者陳慰慈攝）

    陳姓男子涉嫌自掏腰包幫無黨籍新北市板橋區議員候選人廖裕德買票遭聲押，新北法院認為無羈押必要，裁定5萬元交保。（記者陳慰慈攝）

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