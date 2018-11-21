力挺新北市議員候選人 男稱自掏腰包買票結果…

2018-11-21 17:32

首次上稿 15:48

更新時間 17:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署接獲檢舉，指稱一名陳姓男子幫無黨籍新北市板橋區議員候選人廖裕德賄選，以每票1到2千元不等價格向選民買票，檢調發現陳男以「加菜金」為名買票，昨依違反選罷法向法院聲押禁見，陳男坦承犯行但堅稱與廖男無關，因個人支持廖男所以自掏腰包，法院認為無羈押必要裁定5萬元交保。

檢調調查，11月初，陳男前往因業務接觸認識的選民辦公室，以「加菜金」為名，送4名選民，每人2到3千元不等，請他們支持廖裕德，並發送印有該候選人文宣口罩、環保袋及其個人名片，殊不知現場只有一名選民戶籍在板橋。

新北檢檢察官蔡逸品昨指揮調查局台北市調查處，前往新北市板橋區陳男住處搜索，查扣手機等物，並約詢陳男及其他可疑收取現金的選民共5人到案。

檢方偵訊時，陳男否認賄選，檢方認為有勾串證人及湮滅證據之虞，向法院聲押禁見，陳男到法院後改口認罪，法官因此裁定他以5萬元交保。

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