烏日五光路柏油凹凸不平 騎士摔車危險

市議員吳瓊華（右）、光明里長賴信忠（左）憂心烏日五光路路面不平造成用路人危險，要求市府早日改善。（記者陳建志攝）

2018-11-20 22:03

〔記者陳建志／台中報導〕烏日區五光路在靠近溪南路口附近的內側車道，近來疑因重車碾壓，造成柏油路面出現凹凸不平隆起的狀況，因路面不平，不但小客車行經時方向盤不易控制，上週還有騎士不慎摔車受傷，市議員吳瓊華、光明里長賴信忠今天表示，路面出現此情況非常危險，希望市府儘快修復，避免用路人發生意外。

市議員吳瓊華表示，烏日五光路是烏日溪南、溪北，還有烏日民眾前往大里的重要通行道路，每天行經的汽機車和大貨車眾多，但近日接獲民眾反映，五光路621號附近的內側車道路面出現凹凸不平的狀況，危及民眾行車安全，要求市府儘快修復。

烏日光明里長賴信忠也說，約1個月前發現烏日五光路從溪南路口，一直延伸到自治橋，全長約1公里的內側車道路面，出現下陷、隆起凹凸不平的狀況，上週清晨一名騎士還疑似因碾壓到隆起的路面失控摔車，真的很危險，希望市府儘快改善。

市府建設局表示，該路段柏油路面為前年5月鋪設，因重車長期碾壓出現隆起，將使用儀器到場測量，若路面平整度不符規定，會針對損壞嚴重的部分儘快進行局部改善。