潤滑液竟藏「大悲咒水」瓶 開泓法師房內查扣壯陽藥保險套

警方搜索開泓法師的廂房，查獲潤滑液竟裝在大悲咒水與藥師咒水的瓶子內。（記者張瑞楨攝）

2018-11-20 18:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕吸毒與男男性交影片曝光，刑事警察局中部打擊犯罪中心今天下午搜索開泓法師居住的崇佛寺廂房，查扣一堆「不應該出現於佛寺」的物品，員警相當謹慎，全程戴手套，查扣的東西包括多種壯陽藥，肛門鬆弛劑與施打用的軟管，超薄保險套，10多支吸毒工具，還有數瓶潤滑液，離譜的是潤滑液竟然裝在「大悲咒水」與「藥師咒水」的瓶內。

開泓法師坦承吸毒，警方也查扣兩個隨身碟，內容是疑似他偷拍的男男性愛錄影，雖配合偵訊、但警方要求驗尿時，他卻又情緒激動，至入夜尚未完成偵訊。

警方雖發現類似自慰杯等情趣用品，但並未查扣，查扣的是吸毒用的吸食器，安非他命毛重19公克。

性愛錄影畫面裝在兩支各32G的隨身碟內，警方直接查扣，送交刑事警察局進行影像分析，這部分牽涉到開泓法師是否觸犯妨害秘密罪，至於其他「不應該出現於佛寺」的藥物，包括多種壯陽藥，肛門鬆弛劑與注射用的軟管，還有保險套等。

警方還發現，開泓法師的皮膚不好，已有痘子、瘡疤等痕跡，雖尚未說明吸毒多久，但依皮膚狀況研判，染毒已有一段時間。

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