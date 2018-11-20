未婚妻2個月狂刷815萬 「創業天才」控她盜刷黑卡告不成

2018-11-20 13:39

〔記者錢利忠／台北報導〕曾與藝人黃立成創立17直播，且身為全球首間零手續費數位貨幣交易所Cobinhood創辦人之一的陳泰元，身價不斐的他，曾與羅姓女友論及婚嫁，後來卻因故鬧翻，他質疑羅女盜刷他的黑卡，還在短短2個月內狂刷815萬元買精品，氣得提告；台北地檢署調查，信用卡公司遇大額消費會通知卡主，卡主並非不知情，今將羅女不起訴。

28歲的陳泰元，高中跳級1年進入台大電機系就讀，年僅22歲就取得碩士學位，去年8月他與台大電機系的同學黃偉寧共同成立Cobinhood之前，他也曾與藝人黃立成一同創辦17直播，在業界有「創業天才」的美譽。

今年3月，陳泰元與羅姓未婚妻鬧翻，他指控羅女在今年1月至3月間，偷走她的黑卡盜刷後，又放回原處，短短2個月竟刷了815萬元。羅女庭訊時則否認盜刷，辯稱兩人曾論及婚嫁，為了添購珠寶等婚禮用品，陳泰元主動將黑卡交給她，還稱刷多少都沒關係。

檢方調閱該張黑卡的消費記錄發現，羅女曾在台北101、有貴婦百貨之稱的Bellavita，以及微風廣場等百貨公司消費，並曾在1天內狂刷155萬元，用來買香奈兒珠寶及其他時尚精品，但羅女消費後沒有掩飾身分，還大方留下會員資料，店家監視器也確實拍到羅女上門消費。

為釐清羅女刷卡時陳泰元是否知情，檢方函詢信用卡公司，確認信用卡公司會針對高額消費，即時通知卡主，且陳泰元也曾在羅女消費的同一天，使用同一張黑卡消費；此外，羅女所刷的部分商品為網路購物，須陳泰元提供確認刷卡的簡訊認證碼，認為陳泰元對於羅女的消費應知情，認定羅女盜刷的罪證不足。