民宅成派出所廳舍一租20年 警讚：最佛心的房東

2018-11-19 21:28

〔記者萬于甄／台南報導〕永康警分局大橋派出所在1998年設立，並租用民宅做為辦公廳舍，而這一租就是20年，今年永康警分局新辦公廳舍完工，大橋派出所也一併進駐，員警揮別照顧20年的房東一家，除了懷念，也大讚是「最佛心的房東」。

大橋派出所員警李亞恆從警畢業後，就分發到大橋派出所，迄今5年，李亞恆回憶起初來乍到時，他說，看見派出所竟在民宅內，且還跟房東一起住，寄人籬下雖有些訝異，但在房東一家人貼心的照顧下，讓派出所彷彿變成「家」，很溫暖也很貼心。

李亞恆也笑稱，房東不僅是全台南最安全的屋主，樓下24小時有員警幫忙看顧，更是台南「最佛心的房東」，願意忍受派出所吵雜的噪音，且20年來從未有過任何不滿。

同樣在大橋派出所服務5年的溫柏瑜則表示，搬到新辦公廳舍，環境當然相較舊廳舍好，空間規劃也佳，不過，還是會懷念舊派出所的生活，雖然空間小，卻有不同的溫暖。他也笑說，以前同事若頭髮剪短，一定馬上會發現，現在找同事可能要用喊的。

永康警分局表示，因永康人口成長快速，20年前增設大橋派出所，並承租民宅當成辦公廳舍，然而警察機關是24小時全天候服務，平時人來人往，出入也相對複雜，感謝房東多年來不曾抱怨，每逢過節也都細心關照員警，成為員警最佳的後盾。

大橋派出所共有30位員警，加上一尊武財神，所長劉展志說，該尊武財神是約2001年時，一名員警外出巡邏時，在路邊所發現的「落難神明」，當時武財神的右手還受損斷裂，後來經整理一番才重新供奉在所內，此次搬遷也一起來到新廳舍。

有資深員警透露，神尊因保佑不少員警官運亨通，大家出勤前也會習慣拜一下保平安，每回拜完出勤，多少都會帶績效回來。