台鐵改點反而更常誤點 列車長痛批：只會讓司機拚命趕

台鐵一名列車長指出，台鐵高層錯誤的排點政策，導致10月12日台鐵改點後，列車反而更常誤點。（圖翻攝自爆料公社）

2018-11-18 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕普悠瑪事件真相未明，今台鐵一名列車長又再次提出對台鐵的不滿，直指「20%高層錯誤的政策，壓榨80%的基層員工」，其中錯誤的排點方式，只會讓司機不停趕點。

台鐵這名列車長先前曾針對普悠瑪事件，提出台鐵長年來對人力的壓榨、車輛老舊和鐵路系統故障等多項缺失，今晚又在爆料公社發文，「你們以為只有普悠瑪才有問題嗎？區間車問題也是一大堆」，指出台鐵捷運化不僅讓火車開開停停、沒時間維修養護，而10月12日台鐵改點後，列車反而變得常常誤點，根本是錯誤的政策。

列車長表示，台鐵天災及闖越事故造成的誤點約佔30%，有70%的誤點是因為列車動力異常、線路異常、號誌異常、軌道異常，也就是說在基隆到潮州的115個車站路線上，只要有一個微小的異常，就足以影響全台鐵的時刻，但10月12日台鐵改點後，區間車大幅改變，若「以西部幹線主要終點潮州站為例，假設1天30趟車次，改點前潮州到后里0次，改點後13次，增加誤點機率43%。」

列車長指出，實際會從潮州坐到后里的旅客可能不到20%，而高層居然為了這不到20%的旅客，排那麼多車次去提高誤點機率，懷疑高層根本沒做過旅運分析。

「20%高層錯誤的政策，壓榨80%的基層員工。」這名列車長強調，這些錯誤的排點方式會增加的誤點機率，等到真的誤點了，調度員又會要司機趕點，「到底把旅客安全放在哪裡？」

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