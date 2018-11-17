誆賣五月天演唱會門票詐75萬 他下場是判刑2年10月

2018-11-17 13:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾在票務公司上班的黃姓男子，向林姓女子謊稱，可以幫忙取得五月天的演唱會門票，林女因此揪10名同事一起購買，另有一名詹姓女子也被騙購買，前後共匯款給黃男75萬餘元，但至演唱會開唱前，林女等人仍未拿到門票，才驚知被騙，新北地院日前依12次詐欺取財罪判黃男共徒刑2年10月，其中1年10月得易科罰金66萬元，可上訴。

去年10月，29歲黃男以暱稱「林俊傑」在臉書私訊林女及詹女，誆稱有辦法取得五月天在桃園舉辦的跨年演唱會門票，問林女「要不要買？」並以低於市場價格行情賣給她，林女先前曾向黃男購買過演唱會的票，因此信以為真，揪10名同事一起買，但匯完款後，卻遲未拿到門票，因此報警處理。

另還登入臉書在在「五月天人生無限公司2017桃園演唱會」論壇，刊登販賣五月天演唱會門票訊息，詹女看到後聯絡黃男，雙方約定以1萬元購買演唱會門票2 張，結果詹女將4000元訂金匯款給黃男後，黃男便失聯。

警方去年12月21日至黃男的新北市新莊區住處搜索，查扣存摺、電腦等資料，並將他送辦。

審理時，黃男坦承因缺錢花用才會這麼做，法官認定黃男犯11次詐欺取財罪，判刑2月到6月不等，共執行1年10月，得易科罰金66萬元；另依以網際網路對公眾散布詐欺取財罪判黃男徒刑1年。