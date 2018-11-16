人倫悲劇！母女口角 母親憤而放火燒屋跳樓身亡

2018-11-16 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨晚驚傳一起人倫悲劇！陳姓七旬婦人疑因憂鬱症發作與女兒起口角，回到房間生悶氣後竟縱火燒屋，隨即跑到住處頂樓跳樓輕生，消防局獲報出動人車趕往迅速拉起水線撲滅火勢，仍造成一間更衣室付之一炬，陳婦被緊急送醫因傷重不治，警方已報請檢方相驗釐清死因。

台中市消防局昨晚9時44分許接獲報案，西屯區福林路上一棟集合式住宅傳出火警，還有人疑要跳樓，立即派遣協和、黎明等分隊，出動各式救災（護）車共9輛、氣墊一組趕往搶救，趕抵時發現現場為4樓RC建物，起火燃燒的3樓房間不斷竄出濃煙，還有一名婦人坐在4樓頂樓的欄杆，雙腳懸空擺盪，情況相當危急。

消防人員立即拉起水線進入火場灌救，同時在地面準備舖設氣墊，未料婦人此時突然一躍而下墜落到中庭，身上雖無燒燙傷但已頭破血流失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍因傷重宣告不治，至於火勢在20分鐘後撲滅，造成3樓一間更衣室付之一炬。

警方調查指出，71歲歲陳姓婦人與黃姓丈夫及47歲的黃姓女兒一家3口住在該戶，陳婦有憂鬱病史，昨晚疑因憂鬱症發作，因家務事等原因與女兒起爭執，未料釀成悲劇；黃女則說，與母親在2樓起口角後，母親獨自回到3樓臥室生悶氣，她原想讓雙方冷靜一下，待母親情緒平穩一點再溝通，沒想到竟發生憾事。

當時她聽到樓上傳來火燒的聲響趕緊上樓查看，發現父母臥房起火，立即呼叫在地下室修理東西的父親逃生，同時撥打119求救，警方初步調查，起火現場並無外力入侵縱火跡象，研判應是陳婦憂鬱症發作，在房間縱火後再跳樓輕生，不過真正原因仍有待消防局火調科鑑識，並報請檢方相驗陳婦遺體釐清死因。

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