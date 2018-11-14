11/14 今彩539頭獎開出2注！大福彩、雙贏彩頭獎摃龜

2018-11-14 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月14日）開獎的第107000273期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，分別由屏東縣潮州鎮新生路2之2號1樓的富潤發彩券行與花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路三段102號1樓的金寶發投注站開出；而第107000091期大福彩與第107000177期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000091期大福彩中獎號碼為「13、31、32、33、37、39、40，特別號：30」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共53注中獎，每注可得4000元；肆獎共932注中獎，每注可得400元；普獎共7166注中獎，每注可得200元；大福獎1注中獎，可得500萬元；小福獎1注中獎，可得10萬元。

第107000177期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、09、10、11、14、18、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共341注中獎，每注可得500元；肆獎共4575注中獎，每注可得100元。

第107000273期今彩539中獎號碼為「16、25、29、32、35」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共118注中獎，每注可得2萬元；參獎共4868注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6313注中獎，每注可得50元。

第107000273期39樂合彩中獎號碼為「16、25、29、32、35」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共86注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3978注中獎，每注可得1125元。

第107000273期3星彩中獎號碼為「005」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000273期4星彩中獎號碼為「1503」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」