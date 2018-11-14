他拿死人信用卡全台跑透透 10天盜刷2百筆

警方將林奎佑送辦。（記者王冠仁攝）

2018-11-14 14:11

〔記者王冠仁／台北報導〕未成年時犯下竊盜案、去年底從少年感化院教育期滿的19歲男子林奎佑，更生後沒返家遭通報失蹤；他居無定所，今年4月時到桃園一處民宅行竊偷走信用卡，該民宅當天凌晨發生火警，信用卡所有人葬身火窟，但他卻拿「死人」信用卡四處盜刷。警方循線追查，根據他消費明細與模式，昨在台北市西門町循線逮到他。

警方調查，19歲林奎佑未成年時曾犯下竊盜案被逮，並被送往少年感化院教育；他去年12月教育期滿卻沒返回桃園住家，他家人遍尋不著向警方通報失蹤協尋。

今年4月5日凌晨3點多，桃園市福山街一棟2層樓鐵皮屋發生火警，住在該處的呂男一家4口葬身火窟，只剩下呂家大哥僥倖逃過一劫。不過，火災後呂家大哥卻發現過世的弟弟所持有之信用卡，居然在火災當天早上8點多遭人在花蓮刷卡，10天內更在台北、桃園、台中、嘉義、高雄、台東等地遭盜刷2百多筆、消費10多萬元，呂家大哥向銀行反映並報警。

警方根據盜刷時的監視器畫面，鎖定林奎佑涉案。不過林居無定所、經常更換手機門號，還常在臉書上捏造假資料、刪除PO文，增加警方追查難度。警方最後分析盜刷消費明細，發現除了吃喝外，大多都用來購買迷彩衣褲、軍用背包等軍用品；警方研判林是軍事迷，於是派人在西門町周邊的軍用品店埋伏，昨天順利在武昌街附近逮到他。

林落網聲稱，他4月時趁火災救災之際偷走過世呂男的信用卡，但警方認為火災時現場已封鎖，閒雜人等不可能進入火場，懷疑起火原因「不單純」；警方除將他依竊盜、詐欺等罪送辦，也將深入釐清他與火災是否有所關連，並進一步追查他如何取得該張信用卡。