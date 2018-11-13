違法張貼廣告被拆 男子怒告清潔隊員竊盜

2018-11-13 23:21

〔記者王捷／台南報導〕吳姓清潔隊員收到命令，要清理電線桿或掛置路邊圍牆張貼的紙條或看板，沒想到因此被當賊。蔡姓男子發現自己貼在電線桿上的售物紙板被拆，懷疑遭竊，警方調閱監視器發現，看板是被清潔隊員當垃圾回收，蔡男一怒之下告了垃圾車司機、吳男還有另一名隊員，讓吳男喊冤稱，他只是聽命行事，他很想反問蔡男為何要刁難，蔡男應該跟清潔隊道歉。

50多歲的蔡男，手上有不動產要買賣，因此在路邊、電線桿上張貼紙製看板，自稱接到一名男子的電話，男子問他是地主還是仲介，並自稱是環保局人員，他違法設立廣告，但對方不願透露自己的名字，他用電話號碼加LINE只看到一個英文名字，但他打電話向環保局求證，環保局卻不知道此人。

蔡男找不到誰收走他的廣告看板，所以一怒之下，對兩名清潔隊員還有垃圾車司機提告竊盜。吳姓隊員得知自己被告也很憤怒，他說，他很想反問蔡男為什麼這樣算是竊盜，他設置廣告看板的地方是道路，不可以設置廣告招牌，若違法設立看板，清潔隊員看到以後就應該要清理。

吳男說，蔡男任意提告，應該要向清潔員道歉，環保局也是冤枉的。雖然，依據台南市廣告物管理自治條例，人行道、路燈、電線桿上都不能張貼廣告，但蔡男提告後警方只能依法函送，南檢近日也對3位清潔人員做出不起訴處分。