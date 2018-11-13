年利率300％！一審法官判吸血鬼無罪 二審不認同

2018-11-13 15:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣吳姓男子於2015、2016年借4萬元給陳姓女子，利息為每月每萬元2500元，相當於年利率300％，陳女償還5萬元後，無力再還債而報警，南投地院一審卻認為，陳女說詞反覆，對借款金額有不同說詞，陳女又年逾40歲，有一定智識與社會歷練，並非出於「急迫」而借錢，判決吳男無罪，台中高分院二審卻認為，事隔已2年餘，陳女記憶模糊而說詞不一，是正常現象，且陳女因缺生活費與房租而借錢，符合「急迫」等要件，依重利罪判處吳男拘役40日，可易科罰金與上訴。

判決書指出，陳女報警指控吳男放高利貸，利息每萬元每月2500元，但借款的總金額，陳女卻在警察偵訊、檢方偵查與南投地院審理時，有7萬元、4萬元或5萬元等不同說詞，吳男否認自己是吸血鬼（高利貸的俗稱），宣稱陳女借款8萬元，每萬元每月利息300元，年利率為36％，雙方說詞互異，不過，陳女提出匯款單與筆記本，證實她曾透過匯款，繳納利息5萬元（含借款時預扣的利息）給吳男。

南投地院卻認為，陳女對借款金額說詞不一，雙方說詞也兜不攏，顯示陳女說詞不可信，陳女又有相當社會經驗與智識，對借錢的原因說法含糊，不符合重利罪的要件「乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利」，據此判決吳男無罪，檢方不服判決上訴二審。

台中高分院認為，事隔2年之久，陳女記憶模糊，是正常現象，陳女說詞雖不一，但借4萬元並已償還5萬元之說，與匯款單、筆記本的記載符合，另外，陳女是缺錢支付生活費與房租等因素而借錢，符合「急迫」等要件，不過，考量到吳男願意放棄對陳女的所有債權，雙方達成和解，二審依重利罪輕判吳男拘役40日，可易科罰金4萬元與上訴。