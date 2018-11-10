妻拒離婚遭小王恐嚇 夫貼海報嗆他「下面不管用」

2018-11-10 18:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市廖姓人夫發現妻子與張姓男子背著他發生性行為，張男要廖妻離婚與他交往遭拒，傳訊恫嚇：「我會讓你紅」等語，廖男不滿張男「勾勾纏」，張貼海報怒嗆張：「吃軟飯」、「不要臉」、「下面不管用，裝什麼珠都一樣」，雙方互告，新北地院日前依相姦罪判張男徒刑2月、得易科罰金6萬元；恐嚇罪拘役30日、得易科罰金1萬元；廖男依加重誹謗罪判處拘役30日、得易科罰金1萬元，可上訴。

判決指出，去年5月，張男與廖妻在摩鐵幽會嘿咻，事後張男希望廖妻能離婚，轉跟他交往被廖妻拒絕，張男因此由愛生恨，LINE廖妻：「那我就去找你老公，我也可以把這個（即性愛光碟）賣給你老公啊，…你就虧得更多了」、「你不買，我也沒關係，反正有人會買我的，因為我的表現很好」、「我們兩個現在沒有什麼好談的，我只想要把你弄的，人盡皆知、每天我也會去你店門口貼，而且我很早就去貼，會貼很多張，我說過我會讓你紅的，你相信我，是你逼我的」等語，廖女心生恐懼告知老公坦承一切。

廖男得知後，在路上張貼： 「養雞場孬種張○○，每天東躲西藏、縮頭縮尾，只想當縮頭烏龜，只想吃軟飯，就是不想當男人，什麼都要，就是不要臉。下面不管用，裝什麼珠都一樣啊，去死吧」之的海報，雙方互告均被起訴，廖妻涉嫌妨害家庭部分，獲老公原諒撤告不起訴。