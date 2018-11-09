有緣「錢」里來相會！男子拾金不昧 失主竟是...

陳姓男子（左2）拾獲薪資袋送交警局招領，沒想到失主洪姓男子（右2）的母親（右1）與陳男是久未聯絡的多年好友。（草屯分局提供）

2018-11-09 19:47

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮陳姓民眾日前拾獲現金4萬多元，擔心失主可能焦急尋找，趕緊送到警局招領，警方查到丟錢的洪姓青年，今由母親陪同領回，一踏進警局，洪母才發現拾金不昧的好心人是她的多年朋友，2人直呼巧合。

陳姓男子本月5日在草屯鎮碧南路與信義街口撿到1個薪水袋，裡面有現金4萬6500元，袋上還有洪姓男子的名字，直覺是失主工作1個月的辛苦錢，就這麼不見了，一定很焦急又懊惱，趕緊送到鄰近的復興派出所招領。

派出所員警根據姓名清查可能的失主，確認薪水袋是20多歲的洪姓青年所有，承辦員警表示，當時洪男還不知道自己丟錢了，也不知道「代誌大條了」，一度以為是詐騙電話，隨便呼攏就掛電話，事後還專程到派出所確認是否有打招領電話，返家翻找包包，才發現薪資袋真的不見了。

洪男今由母親陪同到分局偵查隊要領回遺失的現金，也準備禮品要感謝拾金不昧的陳男，他才踏進偵查隊，洪母即驚呼連連，才發現好心人是久未聯絡的多年好友，直呼實在太巧了，連在場任職20多年的資深員警也認為罕見，也印證緣份就是這麼奇妙。