被控送禮賄選 南庄鄉農會總幹事陳乾安反告徐定禎加重誹謗

陳乾安今天在律師及徐耀昌競選總部人員陪同下，到地檢署按鈴控告徐定禎及辦公室主任徐賢德，加重誹謗罪及違反選罷法。（圖由徐耀昌競選總部提供）

2018-11-08 20:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎陣營昨天向苗栗地檢署告發，國民黨苗栗縣長候選人徐耀昌南庄競選總部總幹事陳乾安利用身任農會總幹事一職，涉嫌送禮賄選；陳乾安今天在律師陪同下，也到地檢署按鈴控告徐定禎及辦公室主任徐賢德，加重誹謗罪及違反選罷法。

徐定禎陣營回應，日前舉發南庄農會致贈紀念品涉嫌賄選一事，相關事證已交由司法單位，一切靜待調查，至於對方控告內容，為莫須有指控，不排除反控誣告。

陳乾安指出，農會是公益法人，非公務機關，農會總幹事沒有行政中立的問題，穿著候選人的衣服法令並無禁止，對方沒有知識也要有常識。

對於對方指控發放紀念品賄選，陳乾安說，「更是抹黑、栽贓！」農事小組會議每年都會舉辦，是例行性發放會員紀念品，18鄉鎮市農會皆然，根本與選舉無關，但徐定禎陣營卻無的放矢，企圖誤導選民，此舉嚴重傷害南庄農會及農會會員的名譽，甚至影響徐耀昌的選情。

陳乾安抨擊，徐定禎陣營為了勝選不惜傷害辛勤耕耘的農民，甚至把鄉親當作愚民操控，手段卑劣令人失望，為了農會及農民之聲譽，決不姑息，將「以訟制謗」遏止這種敗壞選風，並呼籲鄉親唾棄這種選舉奧步，選賢與能，選擇一個真正為地方做事的候選人，而不是只會抹黑造謠的人。