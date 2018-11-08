鬥毆案犯嫌撂人馬包圍新北檢 檢方：從嚴辦理

警方盤查滋事份子。（記者余衡攝）

2018-11-08 11:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市三重警分局昨晚移送12名涉嫌殺人未遂、傷害、妨害秩序等罪犯嫌至新北地檢署，未料昨晚至今晨三度發生聚眾滋事，傳出人數眾多一度佔據偵查大樓各處出入口，轄區警方獲報迅速趕抵控制現場，新北地檢署今重申，公權力不容挑戰，民眾有訴求應理性表達，一旦觸犯刑事法令，檢察官一定依法從嚴辦理。

新北地檢署指出，昨晚9點30分，該案被告及被害人雙方親友到場關切，在本署一樓大廳等候，人數約15、16人，等候時雙生發生言語衝突，法警室值勤法警立即出面制止，並通知轄區清水派出所派出警力維持秩序，衝突之雙方各自暫退至大廳外，後又於晚間11點、12點二度發生言語衝突，法警室再度通知警方到場，後依社會秩序維護法帶回16人。

其中另一名男子因推擠員警，警方因此依涉嫌妨害公務之現行犯，將他當場逮捕，並於今天上午將他移送新北檢複訊。

三重警方表示，7日清晨5點多轄內重陽路上某KTV發生兩派民眾鬥毆，警方快打部隊運用優勢警力當場逮捕15人，其中2人腹部中刀送醫無礙，事後1人提出告訴，全案依殺人未遂偵辦，昨晚9點半左右移送法院時，發現雙方各自動員助勢，立即通報土城警方防止衝突。