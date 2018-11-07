男行竊與屋主打照面 竟淡定瞎稱幫忙拾物

楊男行竊過程監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

2018-11-07 08:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，楊姓無業男子四處行竊為生，一度偷竊機車置物箱內眼鏡等，剛好屋主返家與他打照面，他淡定瞎稱好心撿拾掉落物，但屋主事後調帶證實行竊，提供警方循線逮人法辦。

鳳山警分局南成所3日傍晚接獲民眾報案，指稱和成路發生機車失竊，隨後又於家和五街發生機車置物箱內財物遭竊，警方調閱監視器比對特徵後發現為同一人所為。

警方調查，楊男（59歲，有多項詐欺、竊盜等前科），他騎乘腳踏車至和成路工地前，見停放在騎樓內的重機車未上鎖，而機車鑰匙就放在前方置物箱內，趁四下無人之際遂將重機車推出騎樓後發動騎走。

楊男又於家和五街上，見1部重機車後方置物箱未上鎖，將椅墊掀起，竊取置物箱內的雨衣、太陽眼鏡及大鎖等物品，價值4700元，得手後逃逸。

值得一提的是，楊男於家和五街行竊物品時，剛好屋主返家發現，問他「你在這裡做什麼？」，楊男仍淡定辯稱因機車物品掉落在地，他才好心幫忙拾取，但屋主懷疑他的說詞，事後調閱家中監視器，發現根本就在偷竊，提供警方查緝。

警方表示， 由於監視器拍到楊男清晰的容貌，讓警方快速鎖定身分，楊男出入監所多次，仍不知悔改，且居無定所，經常出沒在小港中安路一帶超商，警方5日埋伏循線逮人，贓物已拿到回收場變賣金錢，警方事後於南華一路上，起獲行竊的贓車及置物箱內贓物。

警方呼籲民眾汽機車竊案，常因車主疏忽未拔鑰匙或車門、置物箱未上鎖，造成小偷有機可趁，提醒民眾機車鑰匙要隨身攜帶，離開時勿將鑰匙插在鑰匙孔上，並注意上鎖小心防竊，對於自身財物應做好妥善保管，才不會讓歹徒有機可趁。