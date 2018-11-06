唐鳳胞弟涉4度強吻4歲女童 加重強制猥褻起訴

2018-11-06 12:16

［記者陳恩惠／台北報導］行政院政務委員唐鳳的胞弟唐宗浩今年9月間某晚帶著3歲兒子外出至淡水區一處宮廟玩耍時，沒想到唐男4度強吻正在跟兒子玩耍的4歲女童，最後被女童母親目擊，事後氣得報案提告，檢方調查時，唐男承認「小女孩太可愛，一時忍不住」，士林地檢署今日偵查終結，依加重強制猥褻罪嫌提起公訴。

士林地檢署調查指出，檢察官勘驗現場多支監視器畫面，以及調查被害女童和母親的相關證詞，認定唐宗浩4度強吻女童嘴巴，但唐宗浩僅坦承親臉，表示沒有印象是否親嘴，僅是親吻臉頰而已。

家住新北市淡水區某社區的唐宗浩今年9月19日晚間6時，帶小孩到社區附近太子宮遊玩，當時有婦人同時也帶4歲及2歲女兒在散步，唐男趁著女童母親忙著照顧妹妹，讓女童獨自在旁玩耍，當著幼子面前，抱起女童欲親親，女童轉頭閃避唐男先將女童放下，又見女童母親注意力仍在妹妹身上，再度抱起女童強吻，女童被放下後頻頻擦拭嘴巴。

此時女童母親上前關心，唐男趁女童母親轉身時，三度強吻在欄杆上攀爬的女童，女童趕緊拉著母親繞著空地散步，再度回到空地時，唐男大膽背對女童母親，第四次強親女童，女童母親驚見，嚇得趕緊制止並回家，事後上網PO文；唐宗浩也回應，表示沒有惡意並道歉。