中客團導遊拍野柳不排隊 保全抓他「撞礁岩」

林姓導遊被打到頭破血流，傷勢嚴重。（圖翻攝自臉書）

2018-10-31 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕新北市野柳地質公園濺血！帶領中國旅遊團的台籍林姓導遊擅自跨越柵欄拍照，當地保全為阻止竟將他拖去撞礁岩、打得頭破血流。

綜合媒體報導，負責帶領中國廣西旅遊團的台籍林姓導遊29日帶著團員到野柳地質公園遊玩，卻未按照規定排隊，擅自跨越柵欄幫團員拍照，引來負責看守野柳地質景觀的蔡姓保全不滿，雙方爆發口角。

保全被林姓導遊飆罵三字經，忍不住出手打人，不但將林姓導遊整個人抱起拖去撞礁岩，還打得頭破血流，完全不顧周圍的遊客狂喊「不要打了」、「幹嘛打人啊！」

對此，林姓導遊的太太在臉書po文表示，先生傷勢嚴重，就算出院仍視力模糊、右臉浮腫，整晚都睡不好，還要去精神科，「他到底是犯了什麼滔天大罪，要遭受對方如此的暴力傷害？」

而蔡姓保全強調，本來遊客就必須依規定排隊，他一開始也是口頭勸導，但對方不但不聽，居然還回嗆三字經、當眾持續挑釁，才會讓他忍不住動手。

北海岸及觀音山國家風景區管理處副處長金玉珍回應，今天已要求保全公司處理，懲處施以暴力的員工，並加強員工教育訓練，不容許有任何暴力行為，目前全案已進入司法階段。另外，保全公司也允諾會負責賠償傷者的相關醫療費用。