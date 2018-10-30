可以看妳「國王的新衣」？名媛厲馥華爆遭萬海總裁性騷

厲馥華今開記者會加碼爆料，指曾遭陳清治性騷擾。（記者黃捷攝）

2018-10-30 13:11

〔記者黃捷／台北報導〕名媛厲馥華與萬海航運集團總裁陳清治爆經營糾紛，厲今年9月至北檢聲淚俱下控告背信，今更出面加碼爆料陳玩弄感情，這些年來除多次騷擾她，要求看她穿「國王的新衣」，甚至還有其他女星受害，她日前提告後，陳更報復性拿掉她的董事席位，完全不知檢討。

厲馥華指控，她2015年起跟陳清治合夥，陳出錢她出力，事業成功之後開始賺錢，陳竟開始逼迫她簽1000萬英鎊借貸協議，兩人有次一起到英國出差，陳把她叫進房間，拿出協議書要她簽，否則不再資助，讓她的房產事業爛尾，要不然立刻脫衣陪睡也可以，她不得已只好簽下。

厲馥華說，陳開始騷擾她時，最高紀錄一天打30多通電話，還常用微信問她「可不可以看妳的新衣」，她一開始還聽不懂，陳竟解釋是「國王的新衣」，讓她感到很不舒服。

厲馥華並指，她發現還有一名盧姓女星，早在她之前就已受害，也是用同樣的五步驟手法「欣賞才華」、「出資合作」、「前期放手經營」、「獲利後介入干涉」，最後「奪取或訴訟」，她呼籲若有其他受害者，應站起來保護自己，唾棄、指責這些惡霸。

厲馥華9月間至北檢提告指控，陳把她2017年1月4日簽下不存在的1000萬英鎊借款協議，盜簽日期為2015年6月23日，以兩人剛合夥的時間點，當作股東抵償股款作價入股，公司不僅沒有拿到錢，獲利也全被陳侵吞。