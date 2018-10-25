女警備勤室內衣褲被偷 竟是「學長」下的手

2018-10-25 12:31

［記者楊政郡／台中報導］太歲頭上動土！台中市五分局女警備勤室內，黃姓實習女警去年7、8月間連續發生內衣褲失竊，黃女裝設密錄器蒐證，發現原來是該分局許姓男警所為，許的辯護律師否認竊盜，辯稱這是「使用竊盜」，拿走後都還了，沒有不法所有，法官認為是臨訟狡辯，依竊盜罪判2年、緩刑5年，附帶捐款給公庫5萬。

判決書指出，許某原是五分局四平派出所警員（已被解職，4年前侵入女警住宅被判拘役70日），黃女是中央警察大學於該分局實習學員，實習期間住在該分局4樓女警備勤室內。

許某分別在2017年7月13、19、25日及8月3日及8月4日上午8時58分，趁黃員外出或在備勤室睡覺，進入女備勤室，進入黃女房間，竊取黃女所有內衣11件、內褲共5件得手。

黃員發現內衣褲老是被偷，自行架設密錄器錄影發覺許某行竊，8月4日即報長官究辦，事後黃女在同年8月8日自行在備勤室置物櫃旁她自己的大行李箱內尋獲，是許某在不詳時間又將上述內衣、內褲主動放回。

許某事後坦承不諱，其辯護律師辯稱這是「使用竊盜」，拿走後又還了，沒有不法所有。

法官發現許某第一次警詢時供稱：竊得內衣褲後吊在第五分局四樓陽臺欄杆上。第二次警詢改稱：竊取內衣褲全數暫放在第五分局四樓走道的衣櫃內，並於8月3日晚間將被害人內衣褲全數歸還。檢察官偵訊中再改稱：前三次竊取後旋即放回女警備勤室的大行李箱內。

法官認為許某供詞矛盾反覆，是犯行被發現後才歸還，竊盜罪行明確，且不符自首要件，審酌其無前科，已被解職，與被害人已和解，判處2年、緩刑5年，附帶捐款給公庫5萬。

許某在2013年5月間任職豐原分局期間因愛慕李姓女警，偷偷拷貝李女租屋處的電磁感應扣，4次潛入李女的住處，因撞見屋內有人才被發現，被判刑拘役70日。