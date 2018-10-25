嘉義傳首起三合一賄選 檢調初步傳喚30多人

2018-10-25 09:14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕年底選舉腳步逼近，嘉義縣新港鄉傳出首起縣議員、鄉民代表及村長的三合一賄選情事。

嘉義地檢署接獲情資，一名何姓樁腳，涉嫌在本月以每票1000、500、500元，計共2000元代價，要選民支持某縣議員候選人、鄉民代表候選人及村長候選人，檢察官葉美菁昨指揮嘉義縣警局、刑事警察局中打中心第6大隊及縣調查站搜索多處，第一波傳喚30餘人，檢察官複訊，認為何姓樁腳涉嫌重大，且有勾串證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。