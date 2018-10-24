盜獵害死保育珍禽黃山雀 無良商瞎掰「拯救雛鳥性命」

警方查獲的保育珍禽黃腹琉璃。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-24 18:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕在南投縣經營鳥店的游姓男子，於南投縣山區獵捕保育鳥類黃山雀、黃腹琉璃與朱鸝共7隻，警方接獲「有人賣色彩鮮豔的鳥」，搜索鳥店時，已有1隻黃山雀慘死鳥籠中，南投地院依野生動物保育法，判處2次盜獵各徒刑6月，合併執行10月，可易科罰金30萬元，他卻上訴辯稱，見鳥巢掉落，雛鳥命危而帶回家飼養，是拯救雛鳥性命，不是獵捕珍禽，台中高分院不採信他瞎掰的辯詞，維持原判，可再上訴。

判決書指出，游男在2002年間，就曾違法野生動物保育法，判刑8月但宣告緩刑3年，今年1月間，保七總隊接獲線報，指稱「有人在草屯賣鳥，色彩相當鮮豔亮眼」，進一步搜索游男的鳥店，查獲黃山雀2隻、黃腹琉璃4隻，以及朱鸝1隻，其中1隻黃山雀已死在鳥籠中。

黃山雀、朱鸝是農委會公告列為「珍貴稀有」的第二級保育類野生動物，黃腹琉璃則是「其他應予保育」的第三級保育類野生動物。

游男坦承上述保育珍禽，是2016年底，在南投縣翠峰山區，抓到黃山雀雛鳥2隻、黃腹琉璃雛鳥4隻，2017年夏天又於南投縣竹山鎮山區的朋友木瓜園中，架設5丈鳥網捉到朱鸝成鳥1隻，南投地院認為他已有違反野生動物保育法的紀錄，獲得緩刑免處分，卻不珍惜珍惜改過機會，又獵捕保育鳥隻，破壞自然生態平衡，妨礙環境永續發展，兩次獵捕各判6月徒刑，可易科罰金，合併執行10月，可易科罰金30萬元。

游男上訴二審，宣稱他見到鳥巢從樹上掉落於地，雛鳥流離失所，有生命危險，才會把2隻黃山雀與4隻黃腹琉璃雛鳥帶回家養，是要拯救雛鳥性命，並不是盜捕，台中高分院不採信瞎掰之詞，維持一審原判決，全案可再上訴三審。