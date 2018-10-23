普悠瑪翻覆全民支援 他感動：台灣好多無名英雄

有工廠老闆3天來親力親為，開著怪手不眠不休與台鐵人員修復鐵軌。（記者鄭景議攝）

2018-10-23 17:45

〔記者鄭景議／宜蘭報導〕台鐵6432次普悠瑪列車21日翻覆，造成18死183傷，事發當時警、消、軍以最快速度到現場救災外，車站附近工廠都第一時間動用人力機具支援，一名從事發第一天就來現場的工廠老闆感動的說：「台灣好多無名英雄」。

他說，他的工廠就在車站旁，列車翻覆時發出巨大聲響，他就帶著員工一起來現場，第一時間現場一片狼藉，車廂歪七扭八的橫躺在地上，有些乘客被拋出車外，有些受困車內，有幾個乘客樣貌悽慘，肚破腸流，頭顱還被壓扁，呼救聲四起，如同人間煉獄，讓他完全不敢多看，好險消防動作迅速，沒幾分鐘就到達現場掌握，他們也聽從指揮，提供怪手等器具。

他表示，從21日到今天他在現場待了3天，他很感動台灣有許許多多的無名英雄，像附近支援的工廠，他自己只是負責外圍待命，提供修復建議，有工廠老闆是2010年宜蘭大水災之後，就接受政府承包，在當地擔任救災機動支援，這次翻覆事故，就在他工廠正對面，3天來親力親為，開著怪手不眠不休與台鐵人員修復鐵軌，附近不少來幫忙的工廠，更是自願義務支援。

他還提到，像是蘇澳警分局分局長陳信璁，出事當天就帶著員警趕到，指揮調度員警現場管制，3天來每天都看到他在現場奔走，好像都不用休息，「簡直是個鐵人」。

他也為2位請辭的官員台鐵局長鹿潔身、交通部長吳宏謀打抱不平，他說，出事後這2名大官只要到現場，一樣與基層奔走，發生這樣的意外誰能預料，要他們負責太沒道理。

他最後感動的說，台灣其實真的是個好地方，人情味重，大家都願意互相幫忙，像是當天有民眾自願幫忙接駁，就是很好的例子，一次災難，真的可以看到有好多的無名英雄默默付出。