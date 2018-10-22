鎮清宮糾紛延燒 管委會要告鎮瀾宮鄭銘坤的親戚張瀚壬

豐原鎮清宮主委鬧雙胞。（記者歐素美攝）

2018-10-22 18:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原鎮清宮主委鬧雙胞，兩派人馬諜對諜，爭議持續延燒！代理主委翁火墉派指出，廟內監視器拍到本月20日深夜，大甲鎮瀾宮副董事長鄭坤銘兒媳的弟弟張瀚壬曾進入廟內，質疑張男受指示入內焊接鐵門及破壞廟方監視器主機，將狀告其損害及非法侵入；原主委王涼洲質疑，張瀚壬是該廟會務幹事，當天是入內搬運隔天法會所需物品，何罪之有？

豐原鎮清宮本月21月日召開臨時信徒代表大會，解除原主委王涼洲一切職務，但大會開始前，翁派人馬發現地下室鐵門被焊接，不得其門而入，廟內監視器主機也被換掉，質疑是王派為阻擋廟方召開信徒代表大會所為，因翁派事先將監視器連接到樓上的伺服器，今天整理發現在主機被換掉之前，監視器曾於20日晚上拍下張瀚壬等人進入該廟地下室，揚言將告張瀚壬損害及非法侵入廟內。

翁派人員並指出，鎮清宮信徒代表在臨時信徒代表大會召開前皆收到一封信，要求信徒不要出席臨時信徒代表大會，寄件地址卻是大甲鎮瀾宮網購「鎮瀾買足愛心市集」，質疑該廟紛爭的「幕後藏鏡人」是大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。

張瀚壬表示，當晚是受王涼洲指示進入廟內拿東西，因被監視器拍到人頭，就遭指控，相當無辜；鎮瀾宮網購是由其負責，因當天王涼洲要寄信給信徒，其他物流公司表示會來不及，才請熟悉物流運作的他代辦。

王涼洲表示，因該廟在謁祖後，於21日舉辦祈安消災法會，才會在前一晚請擔任該會務幹事的張瀚壬到廟裡拿法會所需物品，監視器主機壞掉了，他才換掉，對方不應只拍到張瀚壬的人頭就「編故事」，並牽拖鎮瀾宮副董事長，強調寄給信徒代表的信件，用的是鎮清宮的信封，只是借用鎮瀾宮網購物流，以節省郵資等費用。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤因人在國外，記者打電話，其並未接聽及回復。

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