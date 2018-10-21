惡狼1人分飾2角 催眠口香糖奪國3少女貞操

2018-10-21 16:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕32歲的已婚楊男去年以帥男照片騙國3少女小美（化名）上鉤，1人演2角色手法，以帥氣男的友人現身，再以本尊陪少女逛街，拿出網購的催眠口香糖迷昏少女，載回家性侵。楊男辯稱少女洗澡用他自慰擦拭過的毛巾，才導致她下體驗到他的DNA，但法官不採信，認定楊男惡性重大，依以藥劑強制性交罪重判9年。

判決指出，在新竹縣工作的男子楊政霖去年6月間利用交友軟體「BeeTalk」，先以暱稱「阿韓」並用年輕帥氣男的照片，吸引15歲的國三少女小美上鉤。

楊男去年7月1日約她見面，以1人分飾2角方式，先用「Line」並以暱稱「ㄟ」自稱是「阿韓」友人，因「阿韓」臨時有事，所以改由他帶少女去遊玩，少女不疑有他，仍與楊男外出。楊男帶她逛巨城期間，拿出自網路購買的催眠口香糖給她吃，由於外包裝與知名廠牌的口香糖相同，小美吃了藥效發作，楊男將她載回新竹縣租屋處，趁她陷於昏睡之際性侵得逞。

小美醒後發現身上僅剩內衣，質問「我為何只剩內衣？」楊誆少女「因為你半夜尿床了，所以將你衣褲脫下拿去洗」，楊再拿出少女衣褲，並將她載回家。父母見女兒返家後，發現女兒神智不清，疑似遭人性侵、猥褻，立即報警，經警調閱監視器畫面，始查知上情，事後並在少女陰道深處，驗出有楊男的精子細胞。

楊男否認性侵，辯稱少女因懷孕，想敲他一筆拿掉小孩。案發當天他在房內有自慰，用毛巾擦拭，少女去廁所清洗時，有用他的毛巾，或者他自慰後累到睡著了，少女趁他熟睡時，故意拿沾有精子的毛巾擦拭，讓她下體有其精子細胞；少女也曾說過她懷孕3個月了，可能她想用這樣子來拿錢墮胎。

法官調查發現，楊男DNA是在下體深處採到，鑑識報告證明被告辯詞發生可能性極低，且少女也從未向楊男索取任何賠償費用。

法官認為楊男將摻有藥劑的口香糖給少女吃，致昏睡導致遭其性侵得逞，且事前也未獲少女同意發生性關係，少女也曾問楊男會不會強迫發生性關係，少女才與他見面，證明少女不願與楊男有性行為。而少女指述前後一致，因此認定楊男犯以藥劑強制交罪。

法官審酌，楊男2016年間才犯對未滿14歲女子性交罪，遭判刑2年，緩刑5年，緩刑期間不知悔改，為一人私慾，以含有藥劑的口香糖給少女吃後再性侵，惡性重大，且犯後一再飭詞狡辯，因此依以藥劑強制性交罪重判楊男9年徒刑。