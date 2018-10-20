10/20 今彩539頭獎開出3注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-10-20 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月20日）開獎的第107000252期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬，分別由台北市萬華區武昌街二段1號的「展成投注站」、新竹縣五峰鄉大隘村7鄰五峰127號的「玉芳彩券行」與新北市樹林區三福街28號的「金來億彩券行」開出；第107000084期大福彩及第107000156期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000084期大福彩中獎號碼為「03、08、22、32、33、35、38，特別號：19」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得25萬元；參獎共55注中獎，每注可得4000元；肆獎共1025注中獎，每注可得400元；普獎共7351注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第107000156期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、07、09、10、11、16、17、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共433注中獎，每注可得500元；肆獎共4512注中獎，每注可得100元。

第107000252期今彩539中獎號碼為「06、18、30、36、37」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共150注中獎，每注可得2萬元；參獎共4712注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬2523注中獎，每注可得50元。

第107000252期39樂合彩中獎號碼為「06、18、30、36、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共98注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4375注中獎，每注可得1125元。

第107000252期3星彩中獎號碼為「855」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000252期4星彩中獎號碼為「0269」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」