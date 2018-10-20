八卦山偷倒大批垃圾 1天就被逮 民眾叫好

花壇鄉八卦山脈邊坡遭傾倒油桶、木材、服飾在內的大量事業廢棄物與垃圾，引發當地居民憤怒。（翻攝臉書花壇人俱樂部）

2018-10-20 09:26

〔記者湯世名／彰化報導〕真夭壽！彰化縣花壇鄉八卦山脈大嶺巷3100公尺處山坡，前天被民眾發現傾倒包括油桶、木材、服飾在內的大量事業廢棄物與垃圾，引發當地居民憤怒，彰化警分局三家派出所獲悉主動偵辦，短短一天內即循線將涉嫌傾倒廢棄物的男子通知到案，並通報環保局對男子開單告發，警方迅速作為讓民眾叫好一片讚揚聲。

前天上午有民眾經過花壇鄉大嶺巷約3100公尺處，赫然發現轉彎凹處點邊坡遭人傾倒大量事業廢棄物與垃圾，仔細一瞧竟有油桶、木材、塑膠、服飾、紙張等，立即拍下PO上臉書《花壇人俱樂部》，立即引起大批民眾一片撻伐，有人痛罵「缺德」、「沒良心」，還有人幹譙說：「抓到的話，鞭刑伺候」，還有民眾希望目擊者提供資訊給警方調查，另有民眾認為，油桶跟紙類可以賣錢，叫有在回收的送就會收走了，衣服則可以放衣服回收箱，不解為何要倒在山裡，真是可惡。

彰化警分局三家派出所接獲相關資訊後主動偵辦，根據相關路口監視器追查，短短一天內即將傾倒廢棄物的貨車駕駛通知到案，貨車駕駛也坦承是他所傾倒，警方同步通報環保局對該名傾倒廢棄物的駕駛開立處分書裁罰。

警方查獲傾倒涉案駕駛消息傳出，不少民眾對於警方迅速處理破案「讚」聲連連，效率滿百，並感謝有正義感熱血的鄉親協助舉發。