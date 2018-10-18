北一女高二生墜樓 校方：監視器拍到學生坐在女兒牆

2018-10-18 14:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立第一女子高級中學今早10點多傳出一名高二女學生墜樓受傷事件，傷者疑右手骨折但意識清楚，緊急送往台大醫院急救，校方下午出面說明，教務主任蔡愉玲表示，第一時間是特教老師發現該名墜樓學生，通知健康中心同仁與教官處理，並通報救護車到校後送往台大治療，目前導師與家長尚在醫院陪同該名學生。

蔡愉玲表示，第三節學校已針對該班學生進行緊急班級輔導，並召集全校各班班長說明處理狀況，並關心同學，如有需要立即向校方師長通報。

媒體關心該名學生是否有課業壓力或同學相處的人際關係問題，蔡愉玲表示，她翻閱該學生的成績，相當優秀，也沒接獲有同學說明有相處出問題，第一時間是特教老師發現該學生躺在地上。媒體追問是否跟同學有拉扯？蔡則表示，沒有拉扯，也沒聽到尖叫聲或吵鬧聲響。

蔡愉玲指出，事發地點位在校內的至善樓5樓廁所前方，從監視器拍攝到部分畫面看到該學生坐在女兒牆，媒體好奇監視器拍到是該學生一人坐在女兒牆嗎？蔡說，從監視器看到該學生跟好幾名同學聊天，因為事發地點是廁所附近，人來人往的，從監視器的角度看不清楚該學生何時墜樓，當時老師發現時該學生是臉部朝上躺在水泥地面。

蔡愉玲強調，女兒牆高度120公分符合建築法規標準，至於墜樓原因是意外或其他原因，則要進一步了解，目前先醫治該學生的傷勢，後續再詢問該學生。她也強調，目前校內未掌握到該學生有人際關係或課業壓力的問題。