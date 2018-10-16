10/16 今彩539開出2注！大樂透、雙贏彩頭獎摃龜

2018-10-16 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月16日）開獎的第107000248期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，分別由台中市北屯區河北路二段64號1樓的「亮亮彩券行」與新竹市東區竹蓮里竹蓮街70號一樓的「旺鴻商行」開出；第107000087期大樂透及第107000152期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000087期大樂透中獎號碼為「01、24、39、40、46、49，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共16注中獎，每注可得11萬1693元；肆獎共58注中獎，每注可得1萬9807元；伍獎共1251注中獎，每注可得2000元；陸獎共1807注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬8510注中獎，每注可得400元；普獎共2萬4835注中獎，每注可得400元。

第107000087期49樂合彩中獎號碼為「01、24、39、40、46、49」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共100注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3030注中獎，每注可得1250元。

第107000152期雙贏彩中獎號碼為「02、08、09、10、11、12、15、16、17、18、19、23」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共439注中獎，每注可得500元；肆獎共4909注中獎，每注可得100元。

第107000248期今彩539中獎號碼為「01、05、19、29、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共5132注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬5724注中獎，每注可得50元。

第107000248期39樂合彩中獎號碼為「01、05、19、29、39」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共184注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5888注中獎，每注可得1125元。

第107000248期3星彩中獎號碼為「486」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000248期4星彩中獎號碼為「7619」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」