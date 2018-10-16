網路遊戲認「公婆」 男子爽吃15歲少女GG了

2018-10-16 18:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣少女小恩於國三未滿16歲時透過網路遊戲認識新北市洪姓男子，兩人關係日漸熱絡，少女情竇初開將洪男認定為另一伴，遊戲中「公婆」成真，兩人發展為男女朋友關係。

不過，洪男明知小恩當時年僅15歲，竟然利用手機通訊軟體，先以言詞不停挑逗小恩，讓原本害羞的小恩逐漸放下心防，竟對洪男裸露胸部、生殖器官以及全裸，甚至拍下20張照片，供洪男觀賞，滿足洪男心中對未成年少女不正常的慾望。

之後，洪男不遠千里從新北市前往小恩就讀的國中，將放學後的小恩帶往附近的汽車旅館，之後先脫下褲子將下體放入小恩口腔，再進行性交。

不過，洪男因作風太過大膽，小恩學校主任在瀏覽學校電子郵件信箱時，發現小恩猥褻照片，當場嚇了一跳，聯繫小恩家長後，總算揪出洪男。

苗栗地院審理此案時，考量小恩與洪男為男女朋友，且洪男未有前科在案，但洪男明知小恩當時為國中學生，對於性行為智識及自主能力均未臻成熟，洪男竟因無法克制一時性慾，做出對小恩身心發展及社會善良風俗危害之舉。

苗栗地院法官判決，洪男因對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處有期徒刑5月。又犯引誘使少年被製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年4月，扣押洪男手機、電腦主機，緩刑5年。但洪男需至指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供120小時之義務勞務，且應接受法治教育2場次，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。