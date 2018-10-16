獨家》男釣客倒臥海邊 疑遭魟魚刺死

呂姓男子倒臥在路邊一動不動，堤防邊還有一尾魟魚（紅圈處）。（讀者提供）

2018-10-16 15:08

［記者陳昀／桃園報導］離奇！今天下午2點左右，民眾發現35歲呂姓男子仰躺在大園工業區海邊一動也不動，上前呼叫才發現已全身僵硬死亡，手臂上有2個孔洞、一旁還有一尾魟魚，警方懷疑可能兇手就是魟魚，詳細死因還待報驗。

據了解，當時路過民眾以為呂男在睡覺，但呂男一直沒有動靜，過一陣子前往呼叫，才發現已經全身僵硬死亡，呂男右手臂上有2個被魟魚尾刺到的孔洞，旁邊堤防上還有一尾魟魚，警方到場處理懷疑是被魟魚刺死，正通知家屬前往做筆錄，近年來幾乎沒聽過這種案例。

台灣漁民有句俗諺「一魟、二虎、三臭肚。」桃園市農業局漁牧科長高明‧帕桑說，魟魚尾巴的毒刺具神經毒，被刺傷最嚴重可能導致休克、致命，但在台灣致死性很低，漁民即使被刺傷也都能緊急處理，很可能是因為直接刺傷主動脈等因素造成。

台灣近海一年四季盛產魟魚，過去曾發生漁民或釣客不慎遭魟魚刺傷送醫甚至喪命意外，漁民一向視其為常見的刺毒魚類之首，「一魟二虎三沙毛」，就是形容魟魚毒性之強。

魟魚的毒素組成以蛋白質為主要成分，屬於中性不安定的大蛋白質，此種蛋白質非常不穩定，易被熱破壞，在室溫下放置4~18小時或凍乾後毒性也幾乎消失殆盡。有些種類的毒性可能造成低血壓及心律不整，但是對神經系統及血液系統則少有影響。

魟魚在刺傷人之後，毒刺會斷掉，所以毒刺可能留在人體內，由於魟魚的毒刺具有鋸齒狀的倒鉤，所以刺入人體後不易清理掉。在熱帶地區的魟魚毒刺甚至可長達37公分，除了毒性可以造成患者傷害之外，毒刺本身就可以造成嚴重、甚至致命的穿刺傷害。

每一種魟魚都有毒，包括燕魟、鳶魟等，魟魚是軟骨魚類，牠尾巴的背側長有一根毒刺，形狀就像一條鞭子，魟的尾巴很靈活，可向任何方向抽擊，尾巴的毒刺在扎進攻擊物時，會將毒液同步注入。（16:06更新）