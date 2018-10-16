中年男拿手機拍人進出女廁 大賣場急設門簾防窺

彰化市某賣場女廁傳出偷拍事件，賣場火速加裝門簾防窺。（記者湯世名攝）

2018-10-16 12:14

〔記者湯世名／彰化報導〕大賣場驚見「怪男」偷拍！彰化市傳出一家大賣場B1女廁外的休息區，有1名中年男子竟持手機拍攝多名女子進出女廁，過程中被附近一名女子發現立即以手機錄影蒐證，該名「怪男」發現形跡敗露後趕緊落跑，消息傳出引發女性民眾恐慌，紛紛痛罵噁心、變態，賣場人員今天在全部6間男女廁外都加裝門簾防窺，並將派保全加強巡邏。

臉書社團「彰化踢爆網」今天PO出一段影片，內容為1名中年男子坐在彰化市某賣場B1女廁外的休息區，拿手機對著女廁，佯裝在看手機，實際上卻是對著進出女廁的女性民眾拍照，只要有女性民眾進入或如廁後離開，該名男子就按下快門拍照，進出女廁的女性民眾毫不知情。

該名「怪男子」拍攝一陣子後，坐在他附近的一名男子發現其「變態」行徑，立即以手機錄影蒐證，「怪男子」發現自己被錄影蒐證，趕緊關機離去。

影片PO上臉書後引發女性民眾恐慌，還有民眾痛罵該名男子行徑「噁心、變態」，還有民眾納悶稱，該名男子對著女廁門口拍，是能拍到什麼呢？

賣場得知消息，今天立即派員在整棟大賣場的6間男女廁門口全都加設門簾，防止有民眾偷拍或偷窺情事，並將派保全加強巡邏。

相關影音