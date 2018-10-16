最貪女檢收賄2300萬大翻供辯無罪 高院仍判12年

停職中的高檢署女檢察官陳玉珍。（資料照）

2018-10-16 11:26

〔記者楊國文／台北報導〕停職中的高檢署女檢察官陳玉珍，被控長期向賭博電玩業者施永華收賄達2300多萬元，一審以承認犯罪、繳還犯罪所得，判她12年，高等法院審理3年來，陳玉珍「狀況」不少，除多次請病假，還聲請停止審理但遭駁回，陳女在辯論庭時透過律師大翻供，堅稱未貪污，應判無罪，高院認定陳女涉犯違背職務收賄重罪，並痛批她擔任檢察官10多年，收賄達7年5月，破壞國民對檢察官廉潔性的信賴、嚴重敗壞國家法紀、司法機關聲譽，今判她12年、褫奪公權5年。

曾是知名檢察官的陳玉珍，承辦過尹清楓命案等重大刑案，她被控1996年認識賭博電玩業者施永華後，施男為尋求陳玉珍包庇電玩店，自1999年12月至2006年6月，按月供養25萬元給陳女，陳女遂利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所有案件轉由她偵辦，再濫權不起訴護航。

特偵組偵辦後，將陳玉珍、涉協助陳女洗錢的律師郭學廉、檢舉人即業者施永華起訴。台北地院審酌陳女認罪，並繳還犯罪所得，2014年7月判她12年徒刑，郭學廉因涉洗錢犯行被判刑6月，施永華因自首獲免刑而定讞。陳玉珍、郭學廉不服判決，均上訴高等法院。

郭學廉方面，高院今仍依洗錢罪判6月徒刑，可易科罰金，陳女和郭均可上訴。陳玉珍、郭學廉今均未到庭聆判。